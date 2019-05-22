Öğrendiklerini yaptılar sinema ile buluştular

Erzurum GSİM'ye bağlı Gençlik Merkezleri'nin ‘Öğrendiklerimi uyguluyorum' Projesi kapsamında dezavantajlı okullardan seçilen 120 öğrenci Sinema ile buluştu. GSİM, 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda minik öğrencilerin ilk kez sinema izlemesini sağladı.

Erzurum'da 120 öğrenci hayatında ilk kez sinema salonunda film izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli projelerinden biri olan ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezlerinin başarı ile yürüttüğü ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum' Projesinin bu yılki bölümü bitti.

Projenin bu yılki bölümünün tamamlanması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de 120 öğrenciyi sinema ile ödüllendirdi. Dezavantajlı okullardan seçilen öğrenciler hayatlarında ilk kez sineme salonunda bir film izleme şansı buldu. GSİM'nin destekleriyle gerçekleştirilen faaliyette 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler nezaretinde 120 öğrenci sinema salonunda film izleme keyfi yaşadı.

BAŞARI KARŞILIKSIZ KALMADI

Yıl boyunca ‘Öğrendiklerimi Uyguluyorum' Projesi kapsamında değerler eğitimi alanında yapılan çalışmayla dezavantajlı okullardan seçilen öğrenciler projede oldukça başarılı oldular. Projenin devamını yeni sezonda bir kez daha uygulamanın planlarını yapan GSİM Gençlik Merkezleri, öğrencilerle gönüllü gençleri ve gençlik liderlerini sinema etkinliğinde buluşturdu.

Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, “ Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, Hilalkent Ortaokulu ve Halitpaşa Ortaokulu'nda eğitim gören 120 öğrencimizi sinema etkinliliğimiz ile bir araya getirdik. Arkadaşlarıyla sinema ortamında buluşan gençlerimiz birlikte film izlemenin tadını çıkardılar. Bir yıl boyunca gönüllü gençlerimiz İle çalışma yapan öğrencilerimiz için yılın son etkinliğini yaparak bir sonraki seneye tekrar çalışmak üzere sözlenip ayrıldılar. Gençlik Haftasındaki bu güze etkinliğimizde İl müdürümüz Fuat Taşkesenligil'e sinema etkinliğimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.