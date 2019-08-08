Öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine destek

Dr. Ömer Çomaklı, üniversite düzeyinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezini (ATA-ÖGEM) ziyaret etti.

Alanında uzman akademisyenler tarafından öğretim becerilerini geliştirmek isteyen öğretim üyelerine çeşitli kurslar düzenleyen ATA-ÖGEM bu kapsamda; 250 öğretim üyesine pedagojik ve teknolojik bilgilerini desteklemek amacıyla toplam 48 eğitim verdi. Verilen tüm eğitimlere ait bilgilendirici basılı ve dijital materyaller ise öğretim üyelerinin faydalanması amacıyla sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden yayınlanıyor.

21. yüzyılda uygulanan modern yöntemler ve yaklaşımları kullanarak Atatürk Üniversitesini öğrenme ve öğretmede uluslararası seviyede lider konuma taşımak amacıyla bu merkezin kurulduğunu vurgulayan Dr. Rektör Çomaklı, dünya standartlarında bir eğitim kalitesi için oluşturulan eğitim merkezinin; öğretim üyelerinin analitik bir düşünceyle kendi alanlarında yayın-araştırma yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek gibi birçok hizmet olanağı sunduğunu söyledi.

Öğrenci Merkezli Bir Eğitim Teşvik Ediliyor

ATA-ÖGEM'de yapılan seminerler ve grup olarak verilen danışmanlık hizmetlerinin olanaklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Üniversite olarak ilkemiz, kurumsal hedefler ile önceliklere duyarlı olmak. Bu kapsamda faaliyet gösteren ATA-ÖGEM, çağın gerekliliklerine uygun olarak öğrenme ve öğretme kültürünü ilerletmeyi amaçlayarak, öğrenci merkezli ve araştırma sonuçlarına dayalı pedagojik uygulamaları teşvik ediyor. Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler aracılığıyla öğretim üyelerine ulusal ve uluslararası bilimsel anlayış doğrultusunda eğitim-öğretim süreçlerinin iyileşmesi, yeniden yapılandırılması ve güncellemesi konularında destek veriliyor” dedi.

"Bireysel Öğretim Stillerini Geliştiriyoruz"

“Merkezimiz, kuruluşundan bu yana öğrenme ve öğretmede mükemmelliği amaçlayan kurumsal bir iklimi teşvik etmeye odaklanmaktadır” diyen ATA-ÖGEM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş, üniversite genelinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “İlham verici öğretimle üniversitemizin kalitesini zenginleştirecek hedeflerle yenilikler sunmaktayız. Öğretim üyelerimize etkili, verimli, memnun edici öğretim uygulamaları, değerlendirme yöntemleri, eğitim ortamlarını zenginleştirecek teknolojiler, yöntem ve teknikler ile ilgili seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemekteyiz. Öğrencilere yönelik olarak ise, pedagojinin çeşitli yönlerini tanıtan ve bireysel öğretim stillerini geliştirmelerine yardımcı olan teknik alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz.”