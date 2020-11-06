Öğretmen ve öğrencilere maske üretiyorlar

Erzurum'un Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede maske üretimi yapılıyor.

Erzurum İşkur İl Müdürlüğü ve Palandöken ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak protokolü ile Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde maske dikimi aralıksız devam ediyor. Şuana kadar yaklaşık 100 bin büyük, 40 bin minik olmak üzere 140 bin maske dikimi yapıldı. Üretilen maskeler okullarda görevli öğretmenler ve öğrencilere ücretsiz dağıtımı gerçekleştirildi. Palandöken Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan 4 atölyede üretilen maskelerin hammaddesi ise Palandöken Kaymakamlığınca temin ediliyor.

Palandöken Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planlama kapsamında önümüzdeki süreçte 50 bin maske yapımı planlanmış ve kurulan atölyede de dikiminin aralıksız devam ediyor.

Maske üretimi için kurulan atölyede kursiyer olarak çalışan bayan öğrenciler İş bize bu imkanları sağlayan başta Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun'a, İş Kur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve Halk Eğitim Müdürü Erdal Yavilioğlu'na teşekkür ettiklerini söylediler.