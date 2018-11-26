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Öğretmenler günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Aşkale’de düzenlenen törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Aşkale'de düzenlenen törenle kutlandı.


Öğretmenler gününün Cumartesi gününe denk gelmesi münasebeti ile kutlama bugün gerçekleştirildi.


Hükümet Konağı önünde gerçekleşen anma törenine İlçe milli Eğitim Müdürü Vekili Emin Çomaklı, öğretmen ve öğrenciler katılım sağaldı.


Tören Milli Eğitim Müdür Vekili Enin Çomaklının Atatürk anıtına çelenkleri sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Günün anlamına uygun konuşmayı Emin Çomaklı yaptı.


Daha sonrasında Anadolu Lisesinde öğretmenlere ikramlarda bulunuldu.

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