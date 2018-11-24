Öğretmenler gününde anlamlı etkinlik

Erzurum'daki en anlamlı Öğretmenler Günü etkinliğine Breadli Cafe imzasını attı. İşletmeci Numan Torun, emekli öğretmenlerle mesleğe yeni başlayan genç öğretmenleri öğle yemeğinde bir araya getirdi. Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun da katıldığı yemekte, emekli öğretmenler tecrübelerini aday öğretmenlerle paylaşma fırsatı bulurken, genç öğretmenlerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Numan Torun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak gerçekleştirdiklerin organizasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün zaten fiyatlarımızı bile Öğretmenler Günü'ne özel olarak uyarladık. Yanı sıra emekli olmuş öğretmenlerimizle mesleğe yeni başlamış olan aday öğretmenlerimiz onuruna bir öğle yemeği tertip ettik. Kıymetli öğretmenlerimizi bir araya getirmiş olmak bizlere büyük bir mutluluk verdi.” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER ÇOK MUTLU OLDU

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ise, Öğretmenler Günü dolayısıyla böylesine anlamlı bir organizasyonla ilk kez karşılaştığını belirterek, İşletmeci Numan Torun'a nezaketinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Gazioğlu, “Değerli işletmecimiz Numan Torun Beyefendi'nin organizasyonu hakikaten de sürpriz oldu. Kendisine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Cafe'nin Öğretmenler Günü jestinden duydukları memnuniyeti ifade eden öğretmenler ise, “Bu buluşma bizim için çok anlamlı ve değerli oldu. Yaklaşımlarından, sıcak ilgi ve alakalarından dolayı tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz” dediler.