Öğretmenlerden öğrencilere sazlı motivasyon

Erzurum'un Karayazı ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere, öğretmenler saz çalıp türkü söyleyerek motivasyon veriyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan Karayazı Anadolu Lisesi'nde öğretmenler, uzaktan eğitim gören öğrenciler için saz çalarak türkü söyledi. EBA üzerinden derse katılan öğrenciler de türkü söyleyen öğretmenlerine eşlik etti. Öğrencilerin ana derslerinde moral ve motivasyonlarını artırmak için konserler veren öğretmenler, ders aralarında saz çalarak türkü söylüyorlar.

Karayazı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüsamettin Karaman, “Bizler okul idaremiz ve tüm öğretmenlerimizle birlikte okuldayız. Ülkemizin de etkilendiği pandemi sürecinden biz de uzaktan eğitimlerimize imkanlarımız ölçüsünde devam ediyoruz. Ana derslerimizin yanında öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla müzik öğretmenlerimizin eşliğinde onlara mini konserler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bilgisayar ekranlarından müzik öğretmenlerini dinlemekten büyük keyif alıyorlar” diye konuştu.