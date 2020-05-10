İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlerden sağlık çalışanları için iftar yemeği

Erzurum’da Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri, sağlık çalışanları için iftar yemeği hazırladılar.

Erzurum'da Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri, sağlık çalışanları için iftar yemeği hazırladılar.


Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri Abubekir Sezer, Zarife Özkan, Murat Keleş, Sevtap Burçin Ekinci, Esra Aksoy ve Meryem Eraçıkar, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına iftar yemeği götürdü. Sağlık çalışanlarının bu zor süreçte yanlarında olduklarını belirten öğretmenler, ellerinden geldiğince iftar yemeklerine önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.