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Öğretmenlerden ‘Sarı Gelin' klibi

Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu Öğretmenleri Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum’u ve Aşkale’yi tanıtan bir klip hazırladılar.

Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu Öğretmenleri Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum'u ve Aşkale'yi tanıtan bir klip hazırladılar.


Aşkale İnkılap İlköğretim okulu öğretmenlerinin Sarı Gelin Türküsünü seslendirmeleri ile Erzurum ve Aşkale'nin tanıtımını yapmaları izleyenler tarafından tam not alırken öğretmenlerin performansları büyük beğeni topladı.


Klipte rol alan öğretmenler yaptıkları açıklamada, “Bu çalışmayı yaparken çok eğlendik. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyoruz. Bu çalışmada öğretmen arkadaşlarımıza armağan olsun. Bu video ile hem ilçemizi hem de Erzurum'u tanıtmak istedik. Bu çalışmada bizlerde destek olan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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