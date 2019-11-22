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Öğretmenlerden şehit ailesine ziyaret

Erzurum Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi idare ve öğretmenleri şehidini unutmadı.

2006 Mayıs ayında şehit olan Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici, öğretmenler tarafından mezarı başında anıldı.


Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ferman Sayan ve okul öğretmenleri şehidin mezarı başında dua ettikten sonra Binici ailesini ziyaret etti. Baba Abdurrazak Binici, “Oğlum 13 yıldır şehit olmuş devletimiz hiç bir zaman bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


Okul Müdürü Ferman Sayan ise “Bu vatan toprağı için kanını dökmüş her şehidimize minnettarız. Eğer bizler en ucra yerleşim yerlerinde huzur içinde görev yapıyorsak önce Allah'ın sonra bu vatan için mücadele eden güvenlik güçlerimizin sayesindedir. Bizler devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız" diye konuştu.


Ev ziyaretinde şehidin yeğeni Ünal Kasım Budak'ta fatiha-i şerif okuyarak tüm şehitlerin ruhuna hediye etti.

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