Okul özlemlerini kliple anlattılar

Öğretmenler seslendirilen şarkının sözlerini korona ve okulun kapalı olması gibi konuları içerecek şekilde değiştirdiler.

Evlerinde olan öğretmenler, öğrencilerini motive edecek kelimelerden oluşan hazırladıkları pankartlarla fotoğraf çekilerek klibe katkıda bulundular. Klibin sonunda öğrencilere azim ve kararlılıkla çalışma tavsiyeleri yer alan bir metinle seslendiler.