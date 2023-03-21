Okul sporlarında iki şampiyonluk

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları BOCCE branşında Aşkale'ye iki şampiyonluk birden geldi.

Okul sporları kapsamında bir çok branşta yapılan müsabakalarda öğrenciler birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Erzurum Spor salonunda BOCCE müsabakaları gerçekleşti. 16 okulun katıldığı müsabakalarda Abdullah Boyacı ve Özge Yapıcı'nın çalıştırdığı Aşkale Koçak İlköğretim okulu öğrencileri Yıldız erkekler ve Yıldız Kızlarda Erzurum birincisi oldular.

Okul sporları BOCCE branşında Erzurum genelinde 16 okulun katıldığı müsabakalarda Aşkale Koçak İlköğretim okulu öğrencileri il birincisi olarak şampiyonaya damga vurdular.

Öğrenciler salonda, velileri ve yakınları ise tribünde büyük heyecan yaşadılar.

Koçak İlköğretim okulu Mayıs ayı içerisinde Rize'de düzenlenecek olan BOCCE Türkiye şampiyonası gruplarında Erzurum'u temsel edecekler.