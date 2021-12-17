İhlas Haber Ajansı

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Okulda çıkan tartışma parkta kanlı bitti: 2 yaralı

Erzurum’da okulda tartışma yaşayan lise öğrencileri gece saatlerinde karşılaştıkları parkta birbirlerine girdi.

Erzurum'da okulda tartışma yaşayan lise öğrencileri gece saatlerinde karşılaştıkları parkta birbirlerine girdi. Kavgada 2 lise öğrencisi bıçaklandı.


Olay, Palandöken ilçesinde meydana geldi. Şehit Yakup Sürücü Lisesi ve Mecidiye Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal maçında tribünde tartışan öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın ardından dağılan öğrenciler gece saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda tekrar karşı karşıya geldi. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede A.Y. isimli öğrenci cebinden çıkarttığı bıçakla A.A. (14) ve Y.K.Y. (16) isimli öğrencileri defalarca bıçakladı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından bıçak darbesi alan A.A. ve Y.K.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan A.Y. ise polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.

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