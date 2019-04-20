Okulu onarıp kütüphane haline getirdiler

Yarını Aydınlat Derneği ve Deva Derneği üyeleri Erzurum Karaçoban'da bulunan Dedeören köy okulununda '100Bin1kitap' batıdan doğuya kitap kardeşliği projesi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attılar.

Gönüllüler, köy okulunda okuyan çocuklar için okuma kitabı desteği dışında kütüphanenin bulunduğu binayı boyayıp çeşitli hayvan figürleriyle renklendirdiler, okulu iç-dış tamamen onarıp kütüphane haline getirdiler.

Kütüphane yapma projesi Yarını Aydınlat Derneği olarak 16 kişilik bir ekip ve Deva Derneği olarak 12 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.