Olimpiyat komitesi Erzurum'da hız tutkunlarının misafiri oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi heyeti Erzurum'da hız tutkunlarının misafiri oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi heyetinde yer alan Erdem Doğan, Abdullah Duman, Candost Alkışlar ve Evren Gündoğdu, Erzurum'da ki incelemeleri çerçevesinde Türkiye Buz Pateni Milli Takımını ziyaret etti. Kara ve Buz antrenmanlarını izleyen heyet, Olimpik EYOF'da Türkiye'yi temsil edecek olimpik sporcular ve Dünya Gençler Şampiyonasına katılacak sporcularla sohbet etti.

Heyete Erzurum Türkiye Buz pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Özcan Işık ve Naci Korucu da iştirak ederek branşın gelişimi hakkında düşüncelerini paylaştılar.