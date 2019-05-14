Olkan Soycan sosyal medyanın yeni yıldızı oldu

Samsun doğumlu olan ve 2016 yılında İstanbul'a gelen Olkan Soycan televizyon kanalında bir programa katılarak adını medya da birçok kişinin dikkatini çekti ve bu şekilde adını hızlı şekilde duyurmaya başladı.

Program sonrasında birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başaran Olkan Soycan daha sonrasında TV dizilerinde rol almaya başlayarak dizilerde yardımcı rollerde aranan isim olmaya başladı.

Bunun yanı sıra sosyal medyayı çok aktif kullanan genç yıldız 2,5 milyona yaklaşan takipçisi ile Türkiye'de birçok ödüllere layık görüldü. Sosyal medya da en çok izlenen videoları kendisi tarafından basına vererek herkese ulaştıran Olkan Soycan bu sene şehrin en iyileri ödül törenin de ‘Yılın En İyi Dijital Medya Uzmanı' ödülünü de alarak bu sektördeki başarısını bir kere daha ispatladı.

Genç yaşına rağmen kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başaran Olkan Soycan iş adamı ve aynı zaman da Wesley Sneijderin iş ortağı olan Emre Borhan ile görüşme yaparak bir dönem Galatasaray'da oynamış ve dünyada futbol ile ilgilenen yada ilgilenmeyen kişilerin dahi tanıdığı süper yıldız Wesley Sneijder'de İstanbul'a getiriyor. Bu buluşma ise çok kısa zaman sonra gerçekleşecek olup sosyal medya üzerinden yaptığı çekiliş ile Sneijderi şanslı bir taraftar ile buluşturacak.