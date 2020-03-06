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Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor

Sanatçı Olkan Soycan, ’Sonuna Kadar’ isimli şarkısının milyonlar tarafından dinlenerek çok iyi yorumlar elde ettiğini ve ikinci şarkısı olan Willy Wonka yakın zamanda müzik platformlarında yerini alacağını söyledi.

Sanatçı Olkan Soycan, 'Sonuna Kadar' isimli şarkısının milyonlar tarafından dinlenerek çok iyi yorumlar elde ettiğini ve ikinci şarkısı olan Willy Wonka yakın zamanda müzik platformlarında yerini alacağını söyledi.


Soycan, dizi ve film oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapıyor. Sosyal medyada üzerinden aktif olarak paylaşım yapan ve sesini her geçen gün daha fazla duyurmayı başaran genç oyuncu, kısa sürede 1.5 milyona yakın takipçisi oldu.


Bunun yanı sıra birçok sosyal medya projesinden ödüller alan ve takipçilerine ünlü futbolcular ile buluşma fırsatı sağlayan Olkan Soycan devamında klibini Onur Elmas'ın çektiği 'Sonuna Kadar' isimli yaptığı şarkı ile gündeme geldi. Şimdilerde yeni şarkısının çalışmalarını yapan Olkan Soycan ilgiden çok memnun olduğunu ve yeni projelerin hiç bitmeyeceğini dile getirdi.

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