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Oltu 25 Martspor rakibi Pasinler Belediyespor'u 9-3 mağlup etti

Oltu 25 Mart spor Pasinler Belediye spor maçında bir dizine gol atıldı.

Sahaya çıkan her iki takımda geçtiğimiz gün İdlib'de alçak saldırı sonucunda şehit olan 34 askerimiz için Türk bayrağı açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.


Amatör ligde 10. hafta maçlarında Oltu 25 Martsporun konuk ettiği Pasinler Belediyespor maçında gol yağmuru yaşandı. Oltu 25 Martspor, rakibi Pasinler Belediyespor'u 9-3 mağlup etti. Oltu 25 Martspor puanının 21'e yükselterek sıralamada üçüncü sırada yerini korudu.


Oltu 25 Mart Spor Kulüp Başkanı Ahmet Zengin, “Öncelikle bütün sporcularımı kutluyorum çok gollü bir maç kazandıkları için. Takımımızda taşlar yeni yeni yerlerine oturmaya başladı sporcularımız büyük bir özveriyle idmanlara devam ediyorlar gece gündüz sıkı çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz bundan sonra 25 mart spor seyircisine çok güzel ve bir o kadar da keyifli maçlar izleteceğiz” dedi.

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