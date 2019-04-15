Oltu Belediye Meclisi ilk toplantısı gerçekleştirdi

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, ilk meclis toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Taşçı, “Seçimler bitti ve parti işini bir kenara bıraktık. Artık Oltu halkının hizmetkârıyız” dedi.

Oltu Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk meclis oturumunu hafta sonu gerçekleştirdi.

Oltu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısı öncesi dualar eşliğinde kurban kesildi.

Yoklamanın ardından başlayan ilk meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Ardından Meclis'e Başkanlık yapan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı bir açılış konuşması yaptı.

Başkan Taşçı yaptığı konuşmada: “Oltu Belediyesi olarak bundan böyle şeffaf bir yönetim gösterip, gelir ve giderimizi belediyemizin girişindeki panoda her ay askıya çıkaracağız. Halkımızın bunu bilmeye hakkı var” dedi.

Halka verdikleri tüm sözleri zaman içerisinde tek tek gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Necmettin Taşçı, ilçenin su ve yol sorununu çözüme kavuşmasının ilk öncelikleri olduğunu belirtti.

Başkan Taşçı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu meclis malum olduğu üzere bir yerel seçimi geride bıraktı. Seçilen arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. Artık hizmet vaktidir. Bu meclis Oltu'da yaşayan vatandaşlara hizmet için görev yapacaktır. Belediye meclisimizle, çalışanlarımızla örnek bir belediyecilik, örnek bir kardeşlik, örnek bir dayanışma sergileyeceğimize kanaatim tamdır. Bu hususta meclis üyelerimizin tamamının görüşünün de aynı doğrultuda olduğunu biliyorum. Bütün arkadaşlarımın çalışmalarımıza her zaman olumlu katkı sunacaklarını ümit ediyorum. Bizim niyetimiz Oltu halkına hizmet etmek. Burada kurumlar arası işbirliğini her zaman ön sıraya koyacağız. İyi bir diyalog içerisinde çalışacağız. Daha güzel bir ilçe için görev yapacağız.”

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın konuşmasından sonra gündem maddelerine geçildi ve komisyonlar oluşturularak meclis üyeleri görevlendirildi.

Yapılan açık ve gizli oylamalar sonucu komisyon seçimlerinde görev alacak meclis üyeleri belirlendi.