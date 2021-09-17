Oltu Belediyesi köylerini kilit taşla kaplıyor

Oltu Belediyesi Başkan Vekili Baki Parlak inci gurubundaki yapılan çalışmaları takip ediyor. Parlak, “Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı'nın talimatları doğrultusunda köylerimizin sokaklarını kilit parke taşı ile yapıyoruz. Şuan inci gurubundaki grup köyleri yapıyoruz inci köyündeki çalışmalarımız sona gelmiş durumda. Ekiplerimiz Esenyamaç köyünde çalışmalara devam etmekteler. Esenyamaç köyünde sokaklar çok dardı araç geçmez durumdaydı önce Belediyemizin iş makinaları ile sokaklarda genişleme çalışmalarının gerçekleştirdik ve ardından kilit parke taşı yapımına başladık. Nasip olursa sırayla bütün köylerimizin sokaklarını güzel bir şekilde yapacağız” dedi.

Esenyamaç Köyü Muhtarı Nurettin Aslan, “Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Köyümüzde çok güzel çalışmalara imza attılar. Sokaklarımızı genişlettiler daha önce bir sokağımıza araç giremezken şimdi köyümüzün her yerine araba girebilecek ve sokaklarımıza kilit parke yapılıyor. Çok mutluyum teşekkür ediyorum emeği geçen herkese” dedi.