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Oltu Belediyesi personeli kadına şiddeti lanetledi

Bursa’da yaşanan kadına şiddet olayında Oltulu genç bir kadının nişanlısı tarafından öldürülmesi Erzurum’da Oltu Belediyesi personeli tarafından kınandı.

Bursa'da yaşanan kadına şiddet olayında Oltulu genç bir kadının nişanlısı tarafından öldürülmesi Erzurum'da Oltu Belediyesi personeli tarafından kınandı.


Oltu Belediye Başkan Vekili Mesut Altunkaynak ve Belediye personeli ile birlikte kadına şiddet olaylarına tepki göstermek için basın açıklaması yaptılar.


Bursa'nın Emek ilçesinde ikamet eden Oltu'nun Sülünkaya Mahallesi'nden Songül Yalçın genç kadının dün nişanlısı tarafından hunharca katledildiğini dile getiren Başkan vekili Altunkaynak, “Gelinlik almak üzere nişanlısının evinde buluşan ve daha sonra aralarında çıkan takı tartışması sonucunda kardeşimizi darp ederek ölümüne sebep olan bu kişiyi öncelikle kurumumuz, belediyemiz ve Oltu Halkı adına lanetliyor ve bu olayı tamamen kınıyoruz. Bizler Oltu Belediyesi olarak kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının her zaman karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Dünkü yaşanan olayın da karşısında olduğumuzu bildiriyor, ayrıca bu olayın bizden birinin başına gelmiş olması bizleri çok daha derinden yaraladığından dolayı böyle basın açıklamasını uygun gördük.


Buradan bizler şunu söylemek istiyoruz: Biz her zaman devletimizin ‘baba' rolüne güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz. Türkiye'de daha önce yaşanmış ve yaşanmakta olan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının önüne geçilmesi için çok etkili ve caydırıcı kanunların çıkarılacağını, buradan devletimize güvenerek ümit ediyoruz ve bunun beklentisi içerisindeyiz. Oltu Belediyesi ve Oltu Halkı adına, Songül Yalçın kardeşimizin babası Nazir Yalçın'a ve ailesine, tüm Sülünkaya Mahallelilere ve Oltululara başsağlığı diliyor, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.


Basın açıklamasının ardından belediye personeli hep birlikte katledilen Songül Yalçın için Fatiha okudular.

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