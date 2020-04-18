İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu Belediyesi temizlik ekipleri yasağı fırsata çevirdi

Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sokağa çıkma yasağından faydalanarak Oltu’nun caddelerini yıkadı.

Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sokağa çıkma yasağından faydalanarak Oltu'nun caddelerini yıkadı.


Oltu Belediyesi Temizlik ekip şefi Zafer Keleş, ‘'Sokağa çıkma yasak olunca araçlar trafiğe çıkmıyor ve caddelerimiz boş kaldı. Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri olarak sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip caddelerimiz temizce yıkadık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim'' dedi.


Oltulu vatandaşlar ise Oltu Belediyesinin yapmış olduğu çalışmadan dolayı temizlik ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.