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Oltu Belediyesi yol bakımlarını yapmaya başladı

Oltu Belediyesi yol bakım çalışmalarına başladı.


Uzun zamandır alt yapı ve doğalgaz çalışmalarından dolayı cadde ve sokaklarda oluşan kasis ve çukurlar artık dolduruluyor. Oltu Belediyesi Meclis üyesi Başkan Vekili Cevdet Yıldırım ve Belediye Meclis üyesi Ayşe Karaca mahallelerdeki yol bakımlarını parke yapımını büyük bir titizlikle takip ediyorlar.


Başkan Vekili Cevdet Yıldırım, “Şuan acil önlem planı olarak cadde ve sokaklarımızda parke taşı yaması ve çukurları stabilize malzemesi dökerek silindirle düzeltiyoruz. Nasip olursa Nisan yağmurlarının ardından yollarımız çok daha iyi hale getireceğiz Oltulu vatandaşlarımızı kasisten tozdan kurtaracağız” dedi.

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