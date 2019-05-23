Oltu Belediyesinden 400 kişilik iftar yemeği

Erzurum Valisi Okay Memiş, çeşitli temaslarda bulunmak ve yapılacak projeleri yerinde incelemek üzere Oltu'yu ziyaret etti. Vali Memiş, temaslarının ardından Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın iftar davetine de katıldı. Vali Memiş, organizasyondan memnun kaldığını belirterek Başkan Taşçı ve ekibine teşekkür etti.

400 davetlinin katıldığı iftar programına Erzurum protokolünün yanı sıra çevre ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile Oltu'daki mesleki ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe esnafları ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinde Kuranı Kerim okuyan ve TRT'de yapılan Kur'ân-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Finale kalan Oltu Güllük Camii Müezzin Kayyımı Hasan Çınar'a Vali Memiş Altın hediye etti.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Kuzey ilçeleri iftarda hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İftar sonrası davetliler semaver çayı içerek gece geç saatlere kadar sohbet ettiler.