Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitim öğretim başladı

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi salonunda düzenlenen programda konuşan Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, birinci sınıf öğrencilerine okul hakkında bilgiler aktardı.

Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversiteler sıralamasında ilk 10 arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Yeşilyurt, “Üniversitemize yeni bir şey üretecek olan herkese üniversitemizin kapıları sonuna kadar açıktır” dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ise, Belediyemizin sosyal tesislerinde her öğrencimize ucuz yemek ve bedava internet hizmeti sunacağız” dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın öğrencilere hitabından sonra söz alan bir öğrencinin 'ilçede çok fazla sokak köpeği var, bunun için önlem almayacak mısınız' sorusuna karşılık Başkan Taşçı, "Bu ay içerisinde hayvan barınağı ihalesini yapacağız. Bu hayvanları toplayıp rehabilitesini yapacağız. Daha sonra kontrollü bir şekilde tekrar bırakacağız" şeklinde cevap verdi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ise konuşmasında “Herkese hayırlı bir yıl hayırlı bir eğitim yılı geçirmesini diliyorum sevgili öğrenciler sorunlarınızı biliyoruz. Belediye Başkanımızla birlikte bütün sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlar her türlü sorununuz da bizim kapımız açık her türlü çözümü de bulacağımızı düşünüyorum” dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Piyade Binbaşı Serdar Tekin, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Ağır ceza reisi Uğur Han, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Jandarma Kıdemli Başçavuş Yusuf Pek, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ufuk Atmaca ,Oltu Toplum Sağlığı başkanı Pratisyen Doktor Ertaç Macit, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Kürşad Şenli, Oltu Kaymakamlığı yazı işleri şefi Samet Akbulut'un katıldığı programda yeni gelen öğrencilere her türlü desteği sağlayacağı belirtildi.