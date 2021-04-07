Oltu Büyük Birlik İlçe Başkanlığına Abdulrezak Aydemir seçildi.

Oltu Büyük Birlik Partisi üçüncü Olağan kongresi Oltu üçüncü cami sokaktaki parti binasında gerçekleştirildi.

Oltu Büyük Birlik Parti Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ ve Yönetim kurulu üyelerinin istifasının ardından yeniden kurulan ilçe teşkilatına Oltu esnaflarından Abdulrezak Aydemir seçildi.

Seçime tek liste halinde giren Abdulrezak Aydemir Başkan olurken Yönetim Kurulu üyeleri Emrah Ay, Celal Yeşilyurt, Mikail Koçak, Fatih Açışlı, Bayram Polat, İsmail Aslan ve Muhammet Şahin oldular.

Oltu Büyük Birlik Partisi Oltu İlçe Başkanı Abdulrezak Aydemir “Büyük Birlik Partisi 28 yıldır Türk siyasi tarihinde aktif olan partiyiz. Millet ve devlet menfaatini önde tutan ve bu uğurda liderini şehit vermiş tek siyasi partiyiz. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanımızın dediği gibi fedakârlık değil feda olmak üzere göreve talip olduk. Büyük Birlik Partisi Türk siyasinde denge noktasındadır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Yaptığımız kongremiz Oltu'muza Erzurum'umuza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.