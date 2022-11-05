Oltu Cağ Kebabı EXPO ticaret fuarının göz bebeği oldu

İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Müsiad Expo Ticaret Fuarında Olet Oltu Cağ Kebabı fabrikasının açtığı stant yoğun ilgi gördü.

Olet Entegre cağ kebap fabrikası 150 ülkeden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Olet Yönetim kurulu Başkanı Abdulkerim Kavaz, “Daha 6 aylık firmamız olan Olet Entegre tesislerimizde ürettiğimiz paketli ürünümüz Cağ Kebap, Müsiad Expo fuarında 150 ülkeden gelen ziyaretçilerimizin yoğun ilgisine mazhar olmuş, yurt içinde ve yurt dışında zincir marketlerde, restoranlarda ve sofralarda yerini alacağını ispat etmiştir. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Erzurum MÜSİAD Şube Başkanı Fuat Demir ise “Olet Et entegre ve cağ kebabı fabrikasını kurmakla çok doğru bir adım attığımızı bu projenin bölgemizdeki küçük baş hayvan varlığını artıracağı gibi bölge ekonomisine ve istihdamına da katma değerinin olacağını bu fuar merkezinde görmüş olduk. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 ye katılan yabancı yatırımcıların cağ kebabımızı tatmaları ve damak tadı olarak çok beğenmeleri Olet'e Çok ciddi yaklaşmaları beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti en kısa zamanda fizibilite çalışmalarını yaparak yurtdışı bağlantılarını gerçekleştireceğiz” dedi.

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 20222'ye Katılan MÜSİAD Eski Genel Başkanı Abdurahman Kaan, “Öncelikle Olet Markası ile Fuara katılan Erzurum Şube Başkanımıza ve Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum Girişimcilik açısından çok önemli imza attılar. Burada Oltu'yu Cağ Kebabıyla tanıttılar ki TOGG'da ilham oldu Oltu taşı ile birlikte. Artık Oltu'yu Taş, TOGG ve Cağ Kebabıyla daha çok tanıyacaklar lezzeti çok güzel kesimi fikriyatı güzel dondurulmuş olarak satılması da gayet düzgün bundan sonra tanıtıma iş kalıyor. Franchise sistemiyle mağazalaşmaya iş kalıyor başarılar diliyoruz tebrik ediyoruz” dedi.