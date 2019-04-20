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Oltu Canlı Hayvan pazarında satışlar durma noktasında

Oltu Canlı Hayvan Pazarında alım satım yok denecek kadar az olması besicileri zor durumda bıraktı.

Çiftçiler, “Kimse alış veriş etmiyor. Pazara getirilen hayvanlarımızı geri ahıra götürüyoruz” dediler.


Besici Yılmaz Tunç, “Tabandan fiyatlar pahalı olduğu için alıp satım pek olmuyor. İneklerimize 7 bin lira istiyoruz, alıcılar anlaşamayız diyorlar. Alıcılar istiyorlar ki bedava verelim” dedi.


Pazara Tosun getiren Casner Çınarcı ise, tosununa 14 bin beş yüz lira istediğini fakat piyasanın durgun olduğunu inşallah hayvanını satabileceğini temenni ettiğini söyledi.


Besiciler, pazarın çamur olmasından dolayı da güçlük yaşadıklarını belirterek, yetkililerden gerekli tedbirleri alması gerektiğini söylediler.

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