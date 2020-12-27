Oltu Çayı buz tuttu

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, Oltu Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'un Oltu ilçesinde dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar zorunlu olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü bölgede Oltu Çayı da buz tuttu.

İlçe sakinlerinden Fırat Aydın, "Havalar aniden soğudu, hava sıcaklığı eksi 13 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeni ile Oltu Çayı yer yer buz tutmaya başladı" dedi.