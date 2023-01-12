Erzurum'un Oltu ilçesinde kurak hava devam ederken Oltu Çayı buz tuttu.

Oltu ilçesinin ortasından geçen Oltu Çayı'nın yüzeyi son günlerde etkili olan soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Soğuk havanın etkisini gösterdiği son günlerde vatandaşlar bir an önce kar yağmasını beklediklerini dile getirdi.

Oltulu Muhammet Aydın, “Ocak ayının ortalarına yaklaşırken Oltu'da henüz kar bulunmamakta. Oltu Çayımız da buz tutmuş durumda. Temennimiz bir an önce kar bekliyoruz, zira bahar aylarında çiftçilerimiz çok büyük sıkıntılar yaşayabilir” dedi.