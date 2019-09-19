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Oltu çayı kızıl renge büründü

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Çayı akşamüstü aniden kızıl renge büründü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Çayı akşamüstü aniden kızıl renge büründü. Oltu Çayı'nın kızıl renge büründüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.


Oltu Çayı'nın akşamüstü kızıl akmaya başladığını ilk kez görenler vatandaşlar şaşırırken, çevreyi bilenler Narman ilçesinin peri bacalarına yağmur yağdığında Oltu Çayı kırmızı renk aktığını söyledi.


Halipaşa sakinlerinden Yılmaz Aydın, “Oltu Çayı'nın kırmızı akmasının nedeni Narman Peri Bacaları'na yağmur çok yağdığından oluyor” dedi.

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