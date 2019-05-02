Oltu Çayı'na kapılan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Olay, bu sabah Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oltu Toklu Mahallesi'nde ikamet eden Fevzi Bektaş (80) eşi Seyran Bektaş ile birlikte bostan ekmek için tarlalarına gitti. Bostanını sulamak amacıyla kova ile Oltu Çayı'ndan su getirmek için çay kenarına inen Fevzi Bektaş dengesini kaybederek suya düştü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 saat sonra Fevzi Bektaş'ın cesedine ulaşıldı. Bektaş'ın cesedi otopsi için Oltu Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayı gören eşi Seyran Bektaş (78) ise "Eşimin suya battığını gördüm, yardım çağırdım. 'Çay kenarına inme su çok, düşersin boğulursun, bostan için suyu çeşmeden getir' dedim, dinlemedi. 'Çeşme uzak, çay yakın' dedi gitti. Arkasından gittim, bir de baktım suda sadece kafası gözüküyor. Az ilerledi daha bir şey gözükmedi" dedi.