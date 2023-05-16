Oltu Çayı'nın debisi yükseliyor

Oltu Çayı'nda, yağan yağmurlar sonrası eriyen karlarla birlikte debi yükselmeye başladı.

İlçe merkezinden geçen çayın akışını izleyen vatandaşlar, “Çayın debisi artıyor inşallah çay kenarından yaşayan insanlara tehlike olmaz” diye konuştular.

Oltulu vatandaş Nuri Çelik ise, “Yağmurlar yağıyor dağlardaki karlar eriyor. Oltu Çayı coşmuş durumda şu anda. Çay coştuğu zamanda bayağı sıkıntılar oluşturuyor, o yüzden halkımızın dikkatli olması lazım” dedi.