Erzurum'un Oltu ilçesinde dağlardaki karların erimesi ile birlikte Oltu Çayı'nın debisi yükselmeye başladı.

İlkbahar yağmurları yağmamasına rağmen karların erimesi nedeniyle Oltu Çayı'nın debisinin yükselmesi tedirgin etmeye başladı. Oltu Çayı kenarında iş yeri bulunan Bayram Arpa, "Oltu Çayı yükselmeye başladı. Oltu Çayı etrafında yaşayan esnaflar olarak oldukça tedirgin yaşıyoruz ve maalesef bunu her yıl yaşıyoruz. Henüz yağmurlar yağmadı. Yağmurlar yağınca Oltu Çayı'nın debisi daha da yükseliyor. İnşallah bu sene bunu yaşamayız. Bu bahar ayını mutlu bir şekilde geçiririz" dedi.

Muhammet Öztürk ise "Kar suları erimeyle birlikte Oltu Çayı'nın debisi artmaya başladı. İnşallah sular fazla gelip sağa sola zarar vermez" diye konuştu.

Nuri Çelik de "Karların erimesi ile birlikte Oltu Çayı şenlendi. İnşallah bu şenlenmesi ile sağa sola zarar vermez akışına göre devam eder" ifadelerini kaydetti.