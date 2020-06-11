Oltu Çevre yolu 18 yıldır bitirilemiyor

1996 yılında yapım kararı alınan ancak çeşitli nedenlerle 2002 yılında güzergâhı değiştirilen Oltu Çevre Yolu geçen 18 yıl boyunda bir türlü tamamlanamadı.

Daha önce Oltu ilçe merkezinin güneyinden geçmesi planlanan fakat çeşitli nedenlerle güzergâhı değiştirilerek ilçe merkezinin kuzeyine alınan çevre yolu her yıl yaşanan heyelan nedeniyle bir türlü bitmiyor.

Yapım aşamasından bugüne kadar birkaç firma değişmesine rağmen halen daha tamamlanamayan yaklaşık 7 kilometrelik yolun 2. Kilometresindeki yaşanan heyelan yapım işini zora sokuyor.

Bu heyelanlı güzergâhta ısrar edilmesine bir anlam veremediklerini dile getiren Oltulu vatandaşlar, yapımı adeta yılan hikâyesine dönen Çevre Yolunun ya biran önce bitirilmesini ya da güzergâhının değiştirilmesini istiyor.

Son olarak yapım işini üstlenen firmanın da yaklaşık 8 yıldır mesafe kat edemediğinden yakınan vatandaşlar, “Bu çevre yolunun akıbeti ne olacak kimse bilmiyor. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yol bunca yıldır nasıl bitirilemez anlamış değiliz. Her yıl milyonlarca lira harcanıyor, yazık günahtır. Heyelandan dolayı yapılamıyorsa, güzergâhı değiştirilsin. Zaten daha önce başka bir güzergâhtan geçiyordu çevre yolu. Ancak siyasi baskı ve çeşitli nedenlerden güzergâhı değiştirilerek bu heyelanlı bölgeye alındı. Sonuç ortada yıllardır bitmiyor. Bir çözüm de bulunamıyor.” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Devletin yıllardır zarara uğratıldığını öne süren Oltulu Yılmaz Aydın, yetkililerden bu konuda ciddi bir girişimde bulunmalarını istedi. Aydın, “Oltulu gençler artık aşklarına bile konu olan çevre yolu gençler aşkımız Oltu”nun yolları gibi olsun başlasın ama bitmesin diyorlar” dedi.