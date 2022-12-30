Oltu çuval fabrikasında 350 kişi iş başı yaptı

Yaklaşık bir yıl önce Oltu OSB'de temeli atılan 350 kişiye ekmek kapısı olan Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Güzel Big Bag fabrikası bu gün itibarıyla seri üretime başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı yapılan ve kısmi olarak KUDAKA destekli Oltu ve çevre ilçelerdeki insanlara büyük ölçüde iş istihdamı sağlayacak olan Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Yücel Big Bag fabrikasında bu gün 350 kişi iş başı yaptı.

Fabrikayı gezen eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Başkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Oltu'muzda özel sektör 400 civarında vatandaşımız Oltu, Olur Narman ve Şenkaya'dan çalışacak olan 400 kişinin istihdam edileceği fabrikadayız. Erzurum Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımızla Oltu Belediye Başkanımızla Oltu Ak Parti ilçe başkanımızla hep bir aradayız. Hepsinin destekleriyle çok güzel bir fabrika inşa edilmiş yatırımcı olan Murat Güzel arkadaşımıza başarılar diledik bu tür işletmelerin etrafa çok önemli katkıları oluyor bizde kendileri ile burada buluşarak bu sevinci bu güzel olayı kendileri ile paylaştık, başarılar diliyorum” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Şuan çuval üretecek fabrikada bulunuyoruz bu fabrikanın inşaatı tamamen Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkıları ile Erzurum Büyükşehir Belediye şirketi tarafından inşa edilmiştir. Burası 500 kişi işe çalışacak ilk etapta 350 kişi işe başladı bu 350 kişinin 50 si Olurdan 50'si Şenkaya'dan 75'i Narman'dan ve kalanı Oltu'dan olmak üzere 350 kişi ile işe başladı. Oltu İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum görüldüğü gibi halkımız bizden sadece Belediye Hizmetleri alt yapı üst yapı imar kentsel dönüşüm hizmetleri değil aynı zamanda insanımızın çalışa bileceği fabrikalarda imal ediyoruz istiyoruz ki Oltu çevre ilçelerimizle birlikte üretim merkezi haline gelsin, bir istihdam merkezi olsun bir ihracat merkezi olsun. İnşallah bu yaptıklarımız yapacağımız fabrikaların teminatıdır daha nice fabrikaları Erzurum merkezinde ve ilçelerinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdaş şirketler yönetim kurulu Başkanı Murat Güzel, “Yaklaşık bir yıl önce temellerini attığımız 22 bin metre kara arsa üzerine 11 bin 200 metrekare kapalı alana sahip kendi sektöründe Türkiye'nin ilk beşine giren tesisimiz bugün itibarıyla seri üretime başlamıştır. Erdaş şirketler ailesi olarak onurlu ve gururlu bir gün kendi memleketimizdeyiz. Oltu'ya vatanımıza hayırlı olsun” dedi.

Fabrikada iş başı yapan Figen Ayyıldız da “Şenkayalıyım Oltu'da ikamet ediyorum 2- 3 yıldır iş arıyordum bulamıyordum bu iş imkanını bizlere sağlayan herkese çok teşekkür ederim aileme ekonomik katkıda bulunmak istiyordum şimdi işe girdim çok daha mutluyum burada çalışan kadınlar ayakları üzerine durabilecekler kendilerine öz güvenleri gelecek evlerine ekmek götürecekler emek götürünce çoluk çocuğu mutlu olacaklar” dedi.

Fabrika işçisi Hüseyin Şahin, “Daha önce işsizdim bu fabrikanın sahiplerinden Allah razı olsun bizi İzmit'teki fabrikaya götürdüler orada eğitim gördüm şimdi bu fabrikada çalışıyorum bizlere bu iş imkanını sağlayan Murat ve Ekan beylere teşekkür ederiz” dedi.

Fabrikada iş başı yapan Fatma Özdemir ise “Bu fabrikada yeni işe başladım bizim bölgemizde çok iş imkanı bulamıyorduk bu fabrika sayesinde birçok kişi iş sahibi oldu Sayın Valimize Büyükşehir Belediye Başkanımıza Murat ve Erkan Güzel beylere ve katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz. Oltu'muza ve çevre ilçelerimize hayırlı olsun” dedi.