Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe'ye şiir yazdı

Nusret Et Restorantların ünlü sahibiNusret Gökçe’nin Köyüne yaptırmış olduğu Külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyarete giden Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun külliyede duygulanarak Nusret’e şiir yazdı.
Nusret Et Restorantların ünlü sahibi
Nusret Gökçe'nin Köyüne yaptırmış olduğu Külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyarete giden Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun külliyede duygulanarak Nusret'e şiir yazdı. Altun, yazdığı şiiri Nusret Göçe'nin resmini çerçeve yaptırdı.
Nurcan Betül Altun, Külliyenin bahçesinde şiiri okudu daha sonra hazırladığı tabloyu külliyede kütüphane girişinde duvara astı.
Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun (46), “1975 doğumluyum, üç çocuk annesiyim Oltu Havzası halk şairiyim geçtiğimiz sene Nusret beyin köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim geldiğimde çok duygulandım. Bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim yazdığım şiiri ve Nusret beyin resmini çerçeveletip getirdim külliyede kütüphaneye asacağız” dedi.
Nusret Gökçenin Annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini söyledi. Anne Gökçe, “Şiiri yazanlara çok teşekkür ederim beni çok duygulandırdı sanki oğlumu Nusret'imi görmüş gibi oldum kaleminize yüreğinize sağlık” dedi.
Külliyede Kütüphane görevlisi olarak çalışan Ebru Gökçe, “Betül hanım geçen yıl gelmişti duygulandı Nusret beye şiir yazacağını söyledi. Sağolsun şimdi yazmış getirdi. Kütüphane girişine asacağız kendi şiir kitabını da kütüphanemize koyacağız göstermiş olduğu ilgi ve alakaya teşekkür ederim” dedi.
Şair Nurcan Betül Altun ise “Uzaklardaki yakınım” adlı şiir kitabını Nusret Gökçe'ye iletilmek üzere imzaladı.
Uzaklardaki Yakınım şiiri şöyle:
“Lıhsor Vadisinde gökçedir soyun
Altından kıymetli bilirim boyun
Duydum Avrupa'ya uzanır yolun
İline selam olsun vatandan
Paşalı mahallen tarihte yerin
Çağlayan olmuş akıyor selin
Ecdadın okudum etraflı derin
Ecdadına selam olsun vatandan
Allahu Ekber karşıdan bakar
Lıhsorun Çayı önüne akar
Yazının güneşi ciğeri yakar
Nusret'e selam olsun vatandan
Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı
Berdiğin kıymetli lezzetli aşı
Değerli bizde de dağları taşı
Nusret'e selam olsun vatandan
Paşalı vatanda seni yâd eder
Sual et göresmiş evinde peder
Kalmasın bizde de azıcık keder
Pedere selam olsun vatandan
Berdikten överim seni dillerde
Çok bilek yorarsın gurbet ellerde
İnmesin gözüne ömründe perde
Berdiğe selam olsun vatandan
Memleket namını dünyaya saldın
Sen bu marifeti kimlerden aldın
De hele niye uzakta kaldın
Dünyaya selam olsun vatandan
Altunum derim tütsün ocağın
Geçmesin yılların toyluktur çağın
Büyüsün memleket yurdun otağın
Çağına selam olsun vatandan”