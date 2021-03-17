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Oltu Havzası şairi Altun, Nusret Gökçe'ye şiir yazdı

Nusret Et Restorantların ünlü sahibiNusret Gökçe’nin Köyüne yaptırmış olduğu Külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyarete giden Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun külliyede duygulanarak Nusret’e şiir yazdı.

Nusret Et Restorantların ünlü sahibi


Nusret Gökçe'nin Köyüne yaptırmış olduğu Külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyarete giden Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun külliyede duygulanarak Nusret'e şiir yazdı. Altun, yazdığı şiiri Nusret Göçe'nin resmini çerçeve yaptırdı.


Nurcan Betül Altun, Külliyenin bahçesinde şiiri okudu daha sonra hazırladığı tabloyu külliyede kütüphane girişinde duvara astı.


Oltu Havzası Halk Şairlerinden Nurcan Betül Altun (46), “1975 doğumluyum, üç çocuk annesiyim Oltu Havzası halk şairiyim geçtiğimiz sene Nusret beyin köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim geldiğimde çok duygulandım. Bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim yazdığım şiiri ve Nusret beyin resmini çerçeveletip getirdim külliyede kütüphaneye asacağız” dedi.


Nusret Gökçenin Annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini söyledi. Anne Gökçe, “Şiiri yazanlara çok teşekkür ederim beni çok duygulandırdı sanki oğlumu Nusret'imi görmüş gibi oldum kaleminize yüreğinize sağlık” dedi.


Külliyede Kütüphane görevlisi olarak çalışan Ebru Gökçe, “Betül hanım geçen yıl gelmişti duygulandı Nusret beye şiir yazacağını söyledi. Sağolsun şimdi yazmış getirdi. Kütüphane girişine asacağız kendi şiir kitabını da kütüphanemize koyacağız göstermiş olduğu ilgi ve alakaya teşekkür ederim” dedi.


Şair Nurcan Betül Altun ise “Uzaklardaki yakınım” adlı şiir kitabını Nusret Gökçe'ye iletilmek üzere imzaladı.


Uzaklardaki Yakınım şiiri şöyle:


“Lıhsor Vadisinde gökçedir soyun


Altından kıymetli bilirim boyun


Duydum Avrupa'ya uzanır yolun


İline selam olsun vatandan



Paşalı mahallen tarihte yerin


Çağlayan olmuş akıyor selin


Ecdadın okudum etraflı derin


Ecdadına selam olsun vatandan



Allahu Ekber karşıdan bakar


Lıhsorun Çayı önüne akar


Yazının güneşi ciğeri yakar


Nusret'e selam olsun vatandan



Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı


Berdiğin kıymetli lezzetli aşı


Değerli bizde de dağları taşı


Nusret'e selam olsun vatandan



Paşalı vatanda seni yâd eder


Sual et göresmiş evinde peder


Kalmasın bizde de azıcık keder


Pedere selam olsun vatandan



Berdikten överim seni dillerde


Çok bilek yorarsın gurbet ellerde


İnmesin gözüne ömründe perde


Berdiğe selam olsun vatandan



Memleket namını dünyaya saldın


Sen bu marifeti kimlerden aldın


De hele niye uzakta kaldın


Dünyaya selam olsun vatandan



Altunum derim tütsün ocağın


Geçmesin yılların toyluktur çağın


Büyüsün memleket yurdun otağın


Çağına selam olsun vatandan”

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