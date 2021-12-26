Oltu kalesi gövdesinde yarıklar oluştu

Milattan önce III. yüzyılda tüm Doğu Anadolu'ya hakim olan Urartular döneminde yapılan ve İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak içinde kullanılan Oltu kalesi gövdesinde yarık ve çatlaklar oluşurken ara ara burçlardan aşağıya taşlar düşüyor. Oltulular acil olarak müdahale edilmese Oltu Kalesinin yıkılacağı endişesi taşıyor.

Oltulu esnaf Kenan Aktaş, “Çocuklarımla kalenin yanından geçerken az kalsın taş düşüyordu. Geçen araçlarda zor kurtardılar. Bir an önce kalenin yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Oltulu vatandaşlardan Savaş Kara ise “44 yaşındayım bu güzel tarihi eserimiz kalemiz yıkılmakta uçmakta. Biz yetkililerden bu kalenin restorasyonunun yapılmasını istiyoruz” dedi.

Oltulu Cihangir Berk Bayramoğlu da “Uzun zamandır kaleden taşlar dökülüyor. Bir an önce restorasyon yapılmasını istiyoruz turistler gelince kaleye çıkamıyor Kapalı kale, bir önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan kalenin dibinde bulunan Selçuklu hamamının da büyük bir bölümü çökmüş durumda olduğu belirtiliyor.