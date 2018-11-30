Oltu Kayaaltı Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği açıldı

Erzurum Oltu Kayaaltı Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği İstanbul Pendik Kaynarca'da açıldı.

Oltu Kayaaltı Köyü Derneği Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurullah Gözütok, İstanbul'daki Kayaaltı köylülerinibir araya getirmek kültürümüzü yaşatmak her daim bir birbirlerinden haberdar olmak için derneği kurduklarını belirtti Dernek Başkanı Gözütok, “Her şeyin ilacı birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik her şeyin ilacıdır. Sivil toplum kuruluşlarının tek amacı birlik ve beraberlik çatısı altında dayanışmadır. Birlik ve beraberlikle çözülemeyecek hiçbir konu ve aşılamayacak hiçbir engel yoktur.” dedi.

Gözütok, derneğin açılışında kendilerini yalnız bırakmayan bütün misafirlere teşekkür etti.

Gözütok, “Derneğin açılışına katılarak bizleri yalnız bırakmayan OLFED Başkanı Israfil Kamaci, Kocaeli Erzurumlular dernek başkanım Avni Gözütok, Darıca Oltulular dernek başkanım Muhsin Aslan Pendik Erzurumlular dernek başkanım Kemal Kulaçoğlu, Kaynarca Erzurumlular dernek başkanım Mesut Koçak, Oltu Alatarla köyü dernek başkanım Bilal Zengin, Esenyamaç köyü dernek başkanım Mustafa Uğur, Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar maddi ve manevi her türlü desteği esirgemeyen marmara oltulular derneği dernek başkanım sayın Fatih Hiçdurmaz Aşağıkumlu dernek başkanı Gürsel Ergün, Çengelli köyü dernek başkanım İlhami Yeşilyurt, Sanatçımız Ayaz Toprak, Ali Kurtlu, Hüsnü Coşkun Jakarin, Çiçek-Akın İpek Bircan Uğur Yaşargül, Polat Aktepe tüm adını burada zikredemediğim bütün dostlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum hepiniz iyi ki varsınız saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.