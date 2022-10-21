Oltu Kırdağ'a mevsimin ilk karı düştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken, ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

Dün gece Oltu ilçe merkezine karla karışık yağmur yağarken, yüksek kesimlere kar yağdı.

Oltu'da dün yaz havası yaşanırken, vatandaşlar bu sabah kar sürpriziyle uyandılar.

Oltulu Hasan Kara, “Sabah kalktığımda karşı Kırdağ'a kar yağmıştı. Bu sezonun ilk karı yağdı çok şükür bizim memleketimize kar düşmezse bizim memleketin tadı tuzu olmaz. Dün hava çok sıcaktı çok güneşli bir hava vardı herkes dışarıda oturuyordu, bu sabah uyandığımızda her yer bulutlu ve kar yağmıştı. Bu yazın hava kurak geçti şükür ilk karımız yağdı inşallah böyle devam ederse yazın topraklarımız daha verimli olur” dedi.