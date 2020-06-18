Oltu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi ‘Proje Okulu' oldu

Bu yıl içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okullar 30 öğrenci kaydı yapacaklar. Aynı zamanda proje okullarında Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayacaklar.

Proje okullarında öğrenim gören öğrenciler Fen liselerinde okutulan müfredatlarına ve aynı kitaplar okutulacak. Normal derslerin yanında Fen ve Sosyal bilimler alanında altı saat ders alarak Fen ve Sosyal bilimler liseleri ile aynı dersleri alabilecekler. Fen ve Sosyal Bilimler alanındaki ilgileri doğrultusunda daha donanımlı olarak yetişerek yüksek öğrenime hazırlamak. Öğrenciler onuncu sınıftan itibaren Fen ve Sosyal Bilimler alanında ders seçebilecekler. 10. sınıfta 2 saat, 11. sınıfta 18 saat 12. sınıfta 20 saat bu alanlarda ders seçebilecekler. Sosyal Bilimler Liselerinde okutulan Sanat Tarihi dersi hariç diğer derslerin tamamını seçebilecekler. İHL Proje okullarında ise sözel, eşit ağırlık, ilahiyat, yabancı dil alan dersleri seçebilecekler.