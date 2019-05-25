Oltu Meslek Yüksekokulu personeli iftar programında buluştu

İftar programında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, “Oltu Meslek Yüksekokulu ailesi olarak 2.sini gerçekleştirdiğimiz iftar programında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yönetimimiz ve kıymetli çalışanlarımızla birlikte, yorulmak bilmeden misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukla çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yöndeki çabalarınız, azminiz, çalışma gayretiniz ve destekleriniz için hepinize bu mübarek günde teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha bir ön plana çıktığını ifade eden Yeşilyurt, “İyiden, güzelden yana yeni sayfalar açmak, ahlakı güzelleştirmek, hakkı, hakikati, adaleti ve sevgiyi tesis etmek için Ramazan ayı bizim için büyük bir fırsat. Hep birlikte bu fırsatı değerlendirebilenlerden olmayı diliyorum. Biz biliyoruz ki; Ramazan ayı, bereket, hoşgörü birbirini anlama, kucaklama ve paylaşma ayıdır. Çünkü paylaşmak önemsemektir” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İftar sonrası Meslek Yüksekokulu Sekreteri Necati Akın'a, emekliye ayrılması sebebiyle Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt tarafından bir plaket ve hediye takdim edildi. İftar programı çay ikramından sonra sona erdi.