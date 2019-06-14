Oltu Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Okul bahçesinde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Öğrenciler adına okul birincisi Elanur Soydan bir konuşma yaptı. Soydan, “Bugün alacağımız diplomalarımız ailelerimiz için hocalarımızın ve bizlerin emek ve özverisinin gurur verici buluşmasının temsil ediyor. Bu gururlu ve sevinçli günümüzde coşkuyla sözlerime başlamak istiyorum. Bizlere yön veren eğitim hayatımızın basamağında başarılı bir birey olabilmemiz için her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen her konuda bizlere daima yardımcı olan yolumuz aydınlatan saygı değer hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt ise konuşmasında “23.ncüsünü düzenlediğimiz mezuniyet törenine katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ederim. Okulun tarihi hakkında konuklara bilgi aktardı. Oltu Meslek Yüksek Okulu 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Belediye ye ait bir binada Akademik faaliyetlerine başlayarak yüksek öğrenime ilk adımını atmıştır 2000 yılında Yüksek okul binamız hizmete açılmış derslikler labaratuarlar atölye ve stüdyo sınıfları ile öğrencilerimize uygulamalı olarak ders verme imkanı genişletilerek eğitim öğretime devam edilmiştir Misyon ve Vizyon gençleri geleceğin dünyasında çağdaş donanımlarla hazırlamayı başta gelen görevleri arasında kabul eden yüksek okulumuz büyük bir özveriyle katılımcı ve çağdaş düşüncelere yarınlarına yön verebilecek Türk insanının yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine bilgiye ulaşma bilgi sağlama bilgi üretme ve elde edilen bilgileri değerlendirebilme becerisi kazandırmaktadır” diye konuştu.

Ardından konuşma yapan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Yolun henüz başında olan geç arkadaşlarımıza sağlık başarı mutluluklar temennisinde bulunuyorum. Umarız hayatta her şey gönüllerince olur, arzu ettikleri şekilde olur. Bizim zamanımıza nazaran aşağı yukarı 20 yıllık bir zamandan bahsediyorum her nesil bir önceki nesile göre daha iyi şartlarda okuyor eğitim görüyor. Ancak durumum biraz aleyhimize olduğunu söylemem icap eder. Sizler bu genç dinamik arzulu hallerinize onun üstesinden geleceğinize inanıyorum ben tekrar hepinizi tebrik ediyorum, hayatınıza başarılar diliyorum dedi.

Programda bir konuşmada Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü yaptı.

Gülcü, Oltu'da yaşanmış bir başarı hikayesini anlatarak “Öğrencilerin hiçbir zaman pes etmeden daha çok çalışarak başaramayacağınız hiçbir şey yoktur” dedi.

Törende mezun olan öğrencilere diplomaları törene katılan protokol tarafından ve öğretim üyeleri tarafından verildi.

Mezun olan öğrenciler okul bitirmenin heyecanı ile kepleri havaya attılar.

Törenin müzik eğlence programı ile son buldu.

Daha sonra Okul binası içerisinde 2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin etkinlikleri çerçevesinde Tasarım bölümü öğrencileri tarafından 2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin yılı sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğretim elemanları Öğretim Görevlisi Efsun Ersoy ve Ferdi Ayaz'ın koordinatörlüğünde Oltu Meslek Yüksekokulu sergi salonunda grafik tasarım öğrencileri tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına sergi düzenlendi. Serginin tamamı İslam bilimi üzerine önemli eserler kazandıran ve kendini bu bilime adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin için özel tasarlamış tasarım örneklerinden oluştu.

Programa; Kaymakam Şenol Turan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Doğan, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Oltu Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ethem Gökboğa, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mücahit Kıroğlu Belediye Meclis Üyeleri ile öğrenci yakınları katıldı.