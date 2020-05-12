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Oltu Organize Sanayide çalışmalara başladılar

Oltu Organize Sanayi bölgesinde iş makinaları ve kamyonlarla hafriyat alım hafriyat çalışmalarına başladı.


Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve Oltu Belediyesine ait araç ve ekipmanları ile hafriyat çalışmalarına başlandı.


Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Organize sanayi de hafriyat alımı işine başmış durumdayız. Hafriyat kaldırma işi yaklaşık bir ay kadar sürecektir. Hafriyatı temizledikten sonra ilgili yatırımcı kuruluşları davet ederek yer tespiti yapacağız. Oltu Belediyesi Olarak yatırımcılara elimizden geldiğince işlerini kolaylaştırmak için gece gündüz çalışacağız hafriyat alımından sonra Su Elektrik ve alt yapı işlerini yaparak yatırımcıya hazır hale getireceğiz'' dedi.


Oltu'da Organize sanayinin yapılmasının ardından bölgenin önemli ölçüde iş istihdamını sağlaması bekleniyor.

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