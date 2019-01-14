Oltu Osman Arpa'sını kaybetti

Oltu'nun eski esnaflarından olan Osman Arpa hakkın Rahmetine kavuştu. Oltu ilçesinin renkli simalarından olan Arpa Uzun süredir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı olarak tedavi görüyordu. Tedavilere cevap vermeyen Osman Arpa bugün sabah saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Osman Arpa'nın cenazesi Aslanpaşa Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.

Espritüel kişiliği olan Arpa'nın ölümü yakınlarını ve Oltuluları derinden üzdü.