İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan bulutlar görenleri büyüledi. Daha önce böyle görsel izlemediklerini belirten vatandaşlar, gökyüzündeki esrarengiz bulutları dakikalarca ilgiyle izlediler.


Ahmet Cansever, “Bugün Oltumuzda bulutlar çok güzel şekil oluşturdu, öbek öbek olan bulutlar Oltu semalarını süslediler, esrarengiz şekiller oluşturdular. Oltumuzu seviyoruz teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.