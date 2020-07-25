Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan bulutlar görenleri büyüledi. Daha önce böyle görsel izlemediklerini belirten vatandaşlar, gökyüzündeki esrarengiz bulutları dakikalarca ilgiyle izlediler.

Ahmet Cansever, “Bugün Oltumuzda bulutlar çok güzel şekil oluşturdu, öbek öbek olan bulutlar Oltu semalarını süslediler, esrarengiz şekiller oluşturdular. Oltumuzu seviyoruz teşekkür ediyorum” dedi.