Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu

Erzurum'un Oltu ilçesinde Sivridere sulama barajı göleti dondu.

Bir grup doğa severler hafta sonları yaptıkları doğa yürüyüşünü bu hafta Oltu Sivridere Sulama barajı göletinde yaptılar. Havaların kurak gitmesi sonucu sulama barajında su yok denecek kadar azaldı. Azalan göletin suyu ayazdan buz tuttu.

Doğa sever Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, “Beş altı yıldır gezi ekibimiz var. Özellikle kış aylarında iş güç sakinleşince böyle geziler yapıyoruz. Bugün Oltu'nun Çamlıbel Köyünün sulama göleti etrafında geziyoruz. Çevrede çok kar yok ayaz var. Gölet buz tutmuş” dedi.

Oltu Aras İşletme şefi Yalçın Çakal ise, “Bugün Oltu”nun Doğa yürüyüşüne bugün bende katıldım. Bugün Çamlıbel barajı göletine geldik, göl buz tutmuş, göletin üzerinde enterasan şekiller var müthiş bir doğa müthiş güzellik herkesi davet ediyoruz” dedi.

Doğa sever Emekli Öğretmen Osman Aslan da, “Bugün Çamlıbel köyünün üzerinde bulunan gölete geldik, yalnız su seviyesine bakılırsa suda çok düşüş var. Belli ki bu kuraklık buraları da etkiledi. İnşallah güzelce bir kar yağar da Oltu'muza baharda bu göletten su verilir. Şu anki durum işler acısı denecek kadar az su resmen dibe vurmuş” dedi.