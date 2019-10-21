İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu Tahsin ağabeyisini kaybetti

Oltu’nun kanaat önderlerinden olan uzun yıllar Oltu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı ve Oltu Türk Hava Kurumu Başkanı Terzi Tahsin Demir (86) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oltu'nun kanaat önderlerinden olan uzun yıllar Oltu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı ve Oltu Türk Hava Kurumu Başkanı Terzi Tahsin Demir (86) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Tahsin Demir, Erzurum Araştırma Hastanesinde uzun zamandır alzheimer tedavisi görüyordu. Evli ve 5 çocuk babası olan Demir, dün hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.


Başkan Demir'in cenazesi Oltu Aslanpaşa Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.