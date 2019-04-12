Oltu tarihinde ilk kadın belediye meclis üyesi seçildi

Oltu'da 31 Mart yerel Seçimlerde Büyük Birlik Partisinden Belediye meclis üyeliğine aday olan Ayşe Karaca Oltu'da ilk kadın Belediye Meclis üyesi seçildi.

Ev hanımı Ayşe Karaca (48) evli dört çocuk annesi. Karaca aynı zamanda Anadolu İmam Hatip kız Lisesi Okul aile Birliği Başkanı olarak görev yapıyor.

Meclis Üyesi Karaca, “Oltu'da Belediyesi tarihinde ilk kadın meclis üyesi seçilmekten son derece mutluyum. Biz kadınların siyasi hayatta çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Kadının elinin değdiği yerde gül biter. Oltu ilçemiz için en güzel hizmetleri yapmak için gece gündüz çalışacağız. Oltu Belediyesinde Oltulu kadınlarımızı en güzel şekliyle temsil edeceğim” dedi.