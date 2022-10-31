Oltu taşının rengi Togg ile bütünleşti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un siyah rengine ‘Oltu' isminin verilmesi Oltulu vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yerli otomobil firması Togg, açıkladığı lansman renklerinde Oltu'ya da yer verdi. Erzurum'un Oltu ilçesinde dağın metrelerce altından adeta iğneyle kuyu kazar gibi gün yüzüne çıkartılan ve civar köylerdeki vatandaşların en büyük gelir kaynağı olan Oltu taşının rengi ve Oltu ismi, Togg'un C-SUV modeline verilmesi Oltulularda büyük heyecan ve sevinç yaşattı.

Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Kapadokya kum beji, Pamukkale beyazı ve Kula grisi olarak açıklanan renkler arasındaki Oltu siyahına da, “Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısı" sözleriyle yer verildi.

Özellikle Oltu taşının rengi olması Oltu taşı esnafı tarafından da son derece memnuniyetle karşılandı. Oltu Taşı El Sanatları Derneği Başkanı Ertuğrul Erkin Asan, “Togg'un ürettiği yerli ve milli aracımızın siyah rengine Oltu isminin verilmesi son derece memnun etti. Bizde Oltu Taşı ve Sanatkarları Derneği olarak bir karar aldık, Oltu isimli otomobilden ilk alan 100 kişiye Oltu taşı tespihi ve Oltu taşı anahtarlığı hediye edeceğiz” dedi.

Oltu taşı esnaflarından Gülay Zengin, “Biz çok sevindik ve onur duyduk, çok mutluyuz bizim reklamımız olduğu için. Oltu'nun adını Türkiye'ye değil Dünya çapında duyulması bizim için onurdur” dedi.

Yerli ve milli aracımız Togg'un siyah renginin Oltu olarak isimlendirilmesinin Oltuluları çok mutlu ettiğini ifade eden Metehan Aydın, “Bu güzel jestlerinden dolayı tüm Togg yetkililerine hepsine çok teşekkür ediyorum, bizim için gerçekten gurur verici bir durum oldu” diye konuştu.

Oltulu Hasan Bulut ise, “Ülkemize bu güzel otomobili kazandırdığı için başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Vatanımıza, insanımıza hayırlı olsun. Togg'un, Oltu taşı siyah incimizi de göz önünde bulundurarak Oltu ismini vererek bizleri onura ettikleri için onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ülkemiz için hayırlı olsun, bizim içinde büyük bir başarı oldu. İlerisinde çok daha güzel şeyler olacağından ümitliyiz, ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Oltu ilçesinin isminin verilmesine çok mutlu olduklarını belirten Oltu Ticaret Odası Genel Sekreteri Güngör Durgun, “Togg'un üretime başlaması nedeni ile büyük sevinç yaşıyoruz. Togg'un modellerinden birisine de Oltu ilçemizin isminin verilmesinden dolayı büyük gurur duyduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.