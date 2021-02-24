Oltu Tuğla Fabrikası'nın tapu satışı yapıldı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım bankasından destek alarak Oltu Tuğla fabrikasını devralan işadamı Medeni Eker, Kalkınma Bankasının borcunun tamamını ödeyerek tuğla fabrikasının tapusunu Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın elinden aldı.

Fabrikanın tapu satışı, Kaymakam Şenol Turan, Oltu Tuğla Fabrikası Sahibi Medeni Eker, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.ve Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi Necip Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fabrikanın tapusunu veren Kaymakam Şenol Turan, Oltu Tuğla Fabrikasının ilçe ticaret sektöründeki önemini belirterek, “Satışın herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Medeni Eker, “Oltu ve bölge ekonomisine ciddi manada destek olan fabrika birçok insana iş kapısı olmuş durumda. Oltu'ya yatırım yapmaktan son derece memnunum. Gelecek yıllarda Oltu'da başka yatırımlarımızda olacak. Bizlere bu zorlu süreçte destek olan başta Kalkınma bankamıza, Oltu İlçe Kaymakamı Şenol Turan'a, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İşadamı Fuat Demir'e, Oltu Ticaret Odası Başkanı işadamı Baki Karaca'ya ve Oltulu hemşerilerimize ve bölge halkına sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ise “Üyemiz olan Medeni Eker'in Oltu ilçemize yapmış olduğu yatırımlardan, başarılı çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca tarafından iş adamı Medeni Eker'e plaket verildi.